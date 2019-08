Regionali 2020, Toti: “Sono certo dell’alleanza con la Lega, continueremo il lavoro di questi anni”

Liguria. “Qui con la Lega abbiamo fatto un ottimo lavoro e continueremo a farlo anche nei prossimi 5 anni. Abbiamo sensibilità diverse ma parallele, coerenti a un disegno d’Italia”. Parole del governatore Giovanni Toti, rispondendo alla domanda se è sicuro che Salvini voglia fare un’alleanza allargata.

E lo sguardo del presidente della Regione Liguria è già rivolto alle elezioni regionali 2020: “Salvini ha fatto bene da ministro sul tema della sicurezza e dell’immigrazione – prosegue Toti -. Meno bene ha fatto questo governo su economia, occupazione, formazione professionale: tutte cose che servono a un Paese che non sta crescendo, e questo non va mai dimenticato. Ma c’è spazio per lavorare insieme”.

“Penso che con un’alleanza di centrodestra ridisegnata, riequilibrata e rinnovata si possa fare bene – sottolinea Toti -. Poi ognuno farà le sue valutazioni. Ma credo che la Lega sappia perfettamente che al di là dei numeri per essere autosufficienti occorre anche quella pluralità di idee e sensibilità che alberga in un centrodestra più ampio. Quindi non vedo perché privarsene, ma sono scelte loro”.