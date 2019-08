Albenga. Oggi, domenica 18 agosto, nello specchio d’acqua antistante la sezione della Lni ingauna diretta dall’istruttrice Cristina Tarello, si è svolta la regata zonale, XX trofeo LNI sezione di Albenga.

La competizione velistica ha permesso ai giovani regatanti provenienti dai circoli velici liguri, sotto l’occhio attento del giudice presidente di comitato Marco Cimarosti da Rapallo, di misurarsi con un vento di intensità di circa 6 nodi.

Hanno primeggiato :

– Marta Sciutto per la classe Optimist Juniores (Circolo nautico Albenga)

– Sofia Mariani per la classe Optimist Cadetti (LNI Ceriale)

– Matteo Tedesco per la classe Optimist Scuola vela ( LNI Albenga)

– Thomas Guaitolini per la classe Laser 4.7 (CNAM Alassio)

– Noah Tomatis per la classe Laser Radial (LNI Albenga)

Il presidente della sezione ingauna, l’avvocato Mauro Vannucci, ha espresso grande soddisfazione: “In questa competizione i giovani velisti hanno dimostrato di saper coniugare lo spirito agonistico che le prove richiedevano con il rispetto delle regole e degli altri regatanti – ha dichiarato – insomma una bellissima giornata dove lo sport ha messo in evidenza valori che costituiscono un bene prezioso per il futuro di questi ragazzi”.