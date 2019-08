Razzismo a volontario Cri Loano, la solidarietà di Buscaglia (Cpia): “Umar conosce i valori della Repubblica, chi lo ha insultato no”

Loano. Anche il dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Savona, Domenico Buscaglia, manifesta la propria solidarietà nei confronti di Umar Nuri, venticinquenne volontario della Cri di Loano vittima di insulti razzisti.

“Desidero ringraziare sentitamente Umar Nuri per il suo impegno nel lavoro e nel sociale – dice Buscaglia – Sono felice e fiero ogni volta che un nostro alunno contribuisce a rendere migliore la nostra società locale e il nostro paese. Umar è stato uno degli oltre mille ragazzi, in maggioranza stranieri, che ogni anno studiano presso il Cpia della provincia di Savona, imparando la nostra lingua, avvicinandosi ai valori fondanti della nostra Repubblica, ottenendo con impegno il diploma di licenza media”.

“I valori promossi dalla scuola pubblica sono stati accolti e messi in pratica da Umar. Lo stesso non si può dire di chi, nato nel nostro paese, non ha evidentemente alcuna idea di cosa significhi essere cittadino di una Repubblica democratica, pluralistica e solidale”.