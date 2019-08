Rari Nantes Savona Under 15 seconda, Maricone “Si è concluso un anno straordinario per i nostri ragazzi”

Savona. Gli Under 15 della Rari Nantes Savona sono secondi in Italia. I biancorossi sono arrivati in finale dopo una serie di vittorie ed un pareggio e senza sconfitte, una cavalcata che si è scontrata con una squadra fortissima come il Posillipo in una partita tiratissima e giocata punto a punto fino alla fine, terminata 6-5 per i napoletani.

Claudio Mistrangelo, che con oggi chiude ufficialmente la sua direzione tecnica con la Rari, dichiara: “Il secondo posto conferma una notevole stagione giovanile ed il gran lavoro dei tecnici. È solo una premessa per il futuro di questi giovani, ma è una buona premessa. È, infine, il miglior modo per me di salutare anche operativamente la Rari”.

L’allenatore della Carige Rari Nantes Savona, Federico Mistrangelo, commenta: “È un grande risultato essere arrivati in finale con questa categoria dopo la vittoria nel campionato Under 17 A. Il merito è prima di tutto dei ragazzi e poi di Alex Patchaliev che li ha allenati nel corso dell’anno. È un grande risultato del settore giovanile del Savona che ha conquistato il titolo di campione d’Italia con gli Under 17 A e da oggi è anche vicecampione d’Italia con gli Under 15”.

Afferma il presidente della Carige Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone: “Si è concluso un anno straordinario per i nostri ragazzi dell’Under 15 che arrivano secondi nel campionato italiano. Un 2019 nel quale i pallanuotisti della Rari Nantes Savona sono arrivati nelle prime tre posizioni in tutti i campionati a cui hanno partecipato dai piccoli dell’HaBaWaBa Under 9 e Under 11, all’Under 13 campione ligure, all’Under 15 secondi e Under 17 campioni d’Italia”.

“I miei complimenti – prosegue – a tutto lo staff tecnico, da Claudio Mistrangelo ad Alberto Angelini a Federico Mistrangelo, ad Alex Patchalev, vincitore Under 13, fino a Cinzia Martorana, Mariangela Bertonasco e Daniela Rossi. Un abbraccio particolare a tutti gli atleti e alle loro famiglie, un abbraccio caloroso a tutti coloro che per motivi di salute e motivi di studio hanno dovuto rinunciare alle fasi finali dei campionati o alle meritate convocazioni nelle nazionali di categoria”.

La formazione della Carige Rari Nantes Savona, che è stata allenata nel corso dell’anno da Alex Patchaliev e che nella fase finale è stata guidata dall’allenatore Federico Mistrangelo, era formata da Jason Valenza, Jason Brando, Matteo Bragantini, Thomas Felline, Filippo Galleano, Andrea Gastaldello, Andrea Nuzzo, Gabriele Severino, Niccolò Di Murro, Andrea Urbinati, Nicola Taramsco, Tommaso Cora, Manuel Arco, Brian Aschiero, Samuele Giordano, Luca Di Piano, Alessandro Polidoro.