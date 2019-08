Raid contro le auto a Spotorno: i carabinieri incastrano danneggiatore seriale

Spotorno. Un danneggiatore di automobili “seriale”. A smascherarlo, dopo un’attività investigativa durata più di un anno, ci hanno pensato i carabinieri della Stazione di Spotorno che sono riusciti a dare un volto all’autore di circa 70 danneggiamenti di auto in sosta. Si tratta di un cinquantenne torinese, cameriere stagionale in un locale spotornese, che ora è stato denunciato a piede libero.

I raid contro le auto erano iniziati nell’aprile del 2018 ed avvenivano per la maggior parte in via Lombardia. Dopo le prime segnalazioni ricevute in caserma, gli uomini dell’Arma hanno iniziato ad indagare per identificare il responsabile.

Un’attività che non è stata semplice, ma alla fine i carabinieri sono riusciti ad incastrare il responsabile grazie ad appostamenti mirati e riprese video. Il cinquantenne è stato filmato proprio mentre stava danneggiando l’ennesimo veicolo e a quel punto per lui è scattata la denuncia.