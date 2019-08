Quiliano e Mâconnais- Tournugeois celebrano 10 anni di gemellaggio

Quiliano. Quiliano celebra un’amica lunga 10 anni con la comunità di Mâconnais- Tournugeois . Le celebrazioni si svolgeranno domani (sabato 31 agosto) e domenica (1 settembre), alle 10, nella sala consiliare, nell’ambito delle manifestazioni di Agrigusta.

“Un’esperienza partita nel 2009, – hanno fatto sapere dal Comune, – che si è mantenuta viva e costante lungo il percorso di questi anni. La delegazione francese degli Amici della Borgogna sarà presente all’incontro e, insieme a loro, con uno sguardo al ricordo, a quanto di bello è già stato, e uno rivolto al futuro di questo legame che nel tempo è cresciuto e che predispone a nuove strade tra le diverse peculiarità dei due territori”.

“Il rinnovato Comitato di Gemellaggio, che a breve prenderà l’avvio, è stato ampliato nei suoi componenti con una modifica del regolamento. Sono stati inseriti i rappresentanti della Pro Loco di Cadibona e la Pro Loco di Quiliano e il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi per allargare gli orizzonti”.

“L’incontro di domani il punto di partenza per sviluppare nuove idee e per confrontarsi su nuovi progetti. Gli amici francesi parteciperanno attivamente alle iniziative delle degustazioni previste in piazza Gramsci nel Borgo con il loro vino ‘Chardonnay del Mâconnais di Borgogna’, sia sabato che domenica”, hanno concluso.