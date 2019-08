Millesimo É per sabato 3 agosto l’appuntamento con la ASD Scuderia del Castello, affiliata ASI, riconosciuta dal CONI, a Millesimo, per la 4° edizione del Giro notturno sulle strade dei rally.

Si tratta di un raduno non competitivo per auto d’epoca e di interesse collezionistico con prove di regolarità facoltative, patrocinato dal Comune di Millesimo. Nell’ambito della manifestazione sarà presente il campione di rally Mauro Pregliasco, che commenterà il suo libro Lo chiamavano il Prete, andava come un diavolo.

Foto 2 di 2



La partenza delle auto è prevista per le ore 19:00 in piazza Italia, con presentazione al pubblico e prima prova. All’imbrunire percorreranno in corteo le strade rese famose dai più importanti rally liguri.

Al rientro le auto saranno disponibili in mostra statica fino alla conclusione della manifestazione, che avverrà con i riconoscimenti agli equipaggi.