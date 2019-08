Pubblicava annunci per l’affitto di una casa a Loano, ma non era la sua: truffatore identificato dai carabinieri

Loano. Metteve in affito su internet una casa vacanze a Loano, a due passi dal mare, peccato che lui non fosse il proprietario e, una volta incassata la caparra, facesse perdere le sue tracce. A smascherare il raggiro ideato da un cittadino brianzolo di 22 nni, che è stato denunciato a piede libero, sono stati i carabinieri della stazione di Loano.

L’indagine ha preso le mosse da due distinte denunce per truffa presentate da un 38enne della provincia Pavia e da un 39enne della provincia di Torino. Entrambe le vittime del raggiro avevano un desiderio in comune: trascorrere parte delle vacanze estive a Loano. Le ricerche sul web, attraverso il noto sito di compravendita “Subito.it”, li hanno portati ad imbattersi nell’annuncio pubblicato dal giovane brianzolo che proponeva l’affitto di una casa, che esiste realmente a Loano, ma di cui il truffatore non era il proprietario. E così, per garantirsi la prenotazione, i due vacanzieri hanno versato la caparra per l’affitto dell’appartamento sul mare peccato che poco dopo il presunto padrone di casa sia sparito.

E così erano scattate le denunce che hanno portato i militari ad identificare il responsabile del raggiro online ed a denunciarlo alla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona per il reato di truffa continuata.

Ora i carabinieri stanno vagliando, attraverso i Comandi della Arma presenti sul territorio ligure, l’eventuale riscontro circa analoghi fatti da attribuire allo stesso autore.