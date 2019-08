Protesta a Borgio Verezzi: “Fogna a cielo aperto in via Nazario Sauro, nessuno interviene”

Borgio Verezzi. “E’ ormai tutta l’estate che quasi giornalmente via Nazario Sauro a Borgio Verezzi diventa una fogna a cielo aperto con liquami che scorrono allegramente lungo la strada e i conseguenti miasmi e disagi per chi ci abita (soprattutto) e per che ci transita”. E’ la protesta arrivata alla nostra redazione, sulla situazione della strada che conduce alla borgata di Verezzi.

“La linea fognaria è vecchia e limitata, inoltre raccoglie tutte insieme appassionatamente acque bianche, acque nere e acque piovane (il problema infatti si accentua quando piove)” aggiunge il gruppo di abitanti che ci ha contattato.

“Nonostante le mille segnalazioni nulla viene fatto per risolvere o almeno mitigare il problema. La situazione è insostenibile e serve intervenire” concludono.