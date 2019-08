Processione religiosa per San Bernardo, chiusa la provinciale Vendone-Ortovero

Orotvero. In occasione della processione religiosa in onore di San Bernardo in programma il prossimo 20 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 18.30 circa è prevista la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia della S.P. n. 21 “ di Vendone” dalla progressiva km. 3+150 alla progressiva km. 3+450 in andata e ritorno.

Il provvedimento è stato richiesto dal sindaco di Ortovero per la manifestazione religiosa.

Secondo quanto previsto dal dispositivo della Prefettura, l’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione e predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.