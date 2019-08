Processione a Pontinvrea, raduno Alpini a Toirano e “Cose d’altri tempi” a Mallare: modifiche alla circolazione stradale

Altare/Toirano/Pontinvrea. La Prefettura ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento di una serie di manifestazioni nella prima domenica di settembre.

Per l’evento “Cose d’altri tempi”, in programma domenica primo settembre 2019 dalle 5 alle 22, è stata disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia sulla S.P. 5 “Altare-Mallare”, tra le progressive Km. 8+000 – Km. 8+150 e sulla SP 38 “Mallare-Bormida-Osiglia”, tra le progressive Km. 0+000 – Km 0+150.

Sempre per il 1° settembre, in occasione del “Raduno degli Alpini” è sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia della S.P. 34 “Toirano – Balestrino”, dalla progressiva Km. 4+600 alla progressiva Km 5+300 dalle 09.30 alle ore 10.30.

Infine in occasione della Processione religiosa in onore della “Madonna di Lourdes” in programma domenica primo settembre 2019 dalle ore 21 alle 22 circa è sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia della S.P. n. 542 “Pontinvrea”, in andata e ritorno, dalla progressiva Km 21+700 alla progressiva km 21+250.