Primo fine-settimana di agosto, due giorni di esodo sulle autostrade: le previsioni del traffico

Provincia. Sarà un fine settimana di traffico intenso, code e rallentamenti quello che attende la tratta di A10 di competenza di Autostrada dei Fiori (da Savona al confine di Stato). In vista dell’esodo del primo week-end di agosto, l’azienda ha deciso di rendere pubbliche le proprie previsioni di traffico.

Per la giornata di sabato 3 agosto, sulla carreggiata nord (in direzione Francia) si prevedono traffico intenso su tutta la tratta; rallentamenti o code nella tratta Savona-Finale Ligure tra le 9 e le 13; code in uscita alla barriera di confine dalle 10.30 alle 20.30.

Sulla carreggiata sud (direzione Genova) traffico intenso con possibili code tra Finale Ligure e Savona; in mattinata possibili code in entrata alla barriera di confine.

Domenica 4 agosto, invece, sulla carreggiata nord verso la Francia avremo traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno; code in uscita alla barriera di confine dalle 12 alle 16.

In direzione Genova, invece, ci sarà traffico intenso su tutta la tratta; in mattinata possibili code in entrata alla barriera di confine; possibili rallentamenti o code tratta Pietra Ligure-Savona tra le 15 e le 24.

“Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, anche di modesta entità in condizioni di traffico intenso. Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili”.