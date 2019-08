Presenta ricorso per una sanzione della polizia locale: Alessio D’Ascenzo costretto a lasciare il Comune di Borghetto?

Borghetto Santo Spirito. Alessio D’Ascenzo potrebbe presto lasciare il suo incarico di consigliere comunale a Borghetto Santo Spirito. L’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa, infatti, sta per avviare la procedura di incompatibilità nei confronti del capogruppo di maggioranza.

Nelle scorse settimane D’Ascenzo ha presentato ricorso per una sanzione (dovuta ad una violazione del codice della strada) che la polizia locale borghettina ha elevato nei suoi confronti. Come di prassi in questi casi, il Comune ha deciso di opporsi in giudizio.

Visto l’incarico pubblico di D’Ascenzo, al momento di firmare il documento che autorizzava gli uffici a “opporre resistenza” il sindaco Canepa ha chiesto al ministero dell’interno e alla Prefettura quale strada percorrere dal punto di vista tecnico-burocratico: questa è l’avvio di un “procedimento di contestazione causa di incompatibilità”

Nell’assemblea del prossimo 30 agosto, dunque, il consiglio comunale di Borghetto sarà chiamato ad avviare il “procedimento di contestazione causa di incompatibilità” sulla base di quanto previsto dall’articolo 69 del decreto legistlativo numero 267 del 2000.

Due le possibilità sul tavolo: D’Ascenzo rinuncia al ricorso e resta in consiglio comunale oppure decide di proseguire con il ricorso ed abbandona l’incarico in amministrazione.