Pontinvrea, l’incasso dell’inaugurazione delle Casermette del Giovo ai familiari del vice brigadiere Mario Cerciello Rega

Pontinvrea. Il Comune di Pontinvrea ha deciso di donare l’incasso dell’inaugurazione delle Casermette del Giovo al fondo istituito dall’Arma dei Carabinieri a favore dei familiari del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso qualche giorno fa a Roma.

Il sindaco Matteo Camiciottoli dichiara: “Il nostro vuole essere un gesto di vicinanza alla Vedova e alla famiglia del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, un gesto di vicinanza all’Arma dei Carabinieri. Comprendiamo benissimo che non ci siano soldi che possano compensare la perdita di un figlio, di un marito, di un collega con il quale si sono trascorse giornate di lavoro e condiviso momenti in cui si è messo la propria vita nelle sue mani e viceversa per salvarne un’altra”.

“Quando lo incontrai per la prima volta, Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica barbaramente ammazzato e per il quale purtroppo,si aspetta ancora giustizia, mi disse: ‘Vedi Matteo, quando viene ammazzato un sindaco, un uomo delle forze dell’ordine, un magistrato, viene ammazzato un pezzo dello stato e lo stato siamo noi’. Ecco è in queste parole che si racchiude il senso del nostro gesto, un gesto che vuol gridare anche da una piccola comunità come la nostra che lo stato c’è, che con la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, anche la nostra comunità ha perso un figlio, un servitore silenzioso dello Stato che come i suoi colleghi lavora quotidianamente per la nostra sicurezza”.

“E’ per questo motivo che non vogliamo dimenticare il sacrificio di Mario Cerciello Rega, e il lavoro che quotidianamente svolgono le forze dell’ordine, con l’auspicio che i responsabili marciscano in galera” ha concluso Camiciottoli.