Polstrada Savona, il Silp: “Organico ridotto della metà, così è impossibile far fronte ai doveri”

Provincia. Last beach, l’ultima spiaggia. Così “prendendo in prestito il suggerimento proposto dal periodo estivo” il segretario provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Provinciale di Savona Luigi Sanguinetti definisce “metaforicamente la situazione che sta vivendo la sezione di Savona della polizia stradale”.

“Gravi carenza d’organico e un futuro tempestoso rischiano di compromettere, con pericolose ricadute sul territorio, il servizio che vedrà il momento peggiore proprio in coincidenza dell’estate con l’ aumento del traffico previsto . Un organico ridotto a metà non sarà quindi in grado di far fronte a quasi nessun compito istituzionale. Il paradosso nel paradosso. In questa situazione non sono neppure stati previsti e quindi inviati i consueti rinforzi estivi ma addirittura i poliziotti della provincia vengono impiegati in servizi, per il Pullman Azzurro, al di fuori della Liguria”.

“Un’assurdità che fa ancora più male sulla pelle delle nostre donne e uomini che indossano con orgoglio quest’uniforme. In considerazione del tempo che andiamo rappresentando la problematica troviamo incredibile che nessuno ai piani alti o nella stanza dei bottoni non si sia ancora preoccupato di risolvere il problema. Non basta segnalare la criticità, non basta diluirla nel mare magnum dei mille problemi del paese. Sono trascorsi anni e i poliziotti sono stanchi di essere presi in giro. La mobilitazione proseguirà è alzerà i toni per tutelare poliziotti e cittadini”.