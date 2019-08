Polizie locali e Inail assieme per la sicurezza stradale, al via controlli in tutta la provincia

Savona. Calano gli incidenti stradali, anche quelli mortali, ma bisogna mantenere alta la guardia, in particolare per le numerose violazioni al codice della strada: cinture, telefonini, velocità e sopratutto l’attenzione per i pedoni. Questo l’obiettivo della collaborazione avviata dalle polizie locali dei comuni savonesi e l’Inail, con le “Settimane della Sicurezza Stradale” che prevedono una serie di controlli ad hoc e tematici nelle località della provincia fino ai primi di settembre.

Il progetto assume una valenza significativa per la Liguria e il savonese anche per la particolare complessità del suo profilo orogeografico e una struttura viaria “alterata” a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova.

Nel corso della presentazione dell’iniziativa che si è svolta questa mattina presso il comando della polizia municipale di Savona, sono stati resi noti anche i dati sull’incidentalità stradale legati all’attività lavorativa, quest’ultima intesa sia mentre si è alla guida di un mezzo sia “in itinere”, ovvero quando si parte da casa e ci si reca al posto di lavoro e viceversa.

Con il 13,77% degli eventi in itinere e il 3,05% di “occasione di lavoro con mezzo di trasporto” la provincia di Savona si attesta al 17% circa (16,82%) con un contributo in valore assoluto di 679 casi denunciati sui 4.036 totalizzati dalla sede di Savona.

Delle 7 vittime di infortunio con esito mortale che si sono verificati a Savona nel 2018, non si registrano infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa e viceversa. Due, invece, quelli occorsi a persone che svolgevano la loro abituale attività con mezzo di trasporto.

Venendo ai dati regionali: si presenta pressocchè stabile il trend triennale degli incidenti, dei morti e dei feriti in Regione Liguria. 8.286 il numero degli incidenti avvenuti nel 2018, 8.680 nel 2017, 8.282 del 2016. In tutto sono 124 le vittime a fronte delle 87 nel 2017 e 58 nel 2016. 10.425 i feriti (erano stati 11.082 nel 2017, 10.375 nel 2016).

Quanto ai dati sugli infortuni sul lavoro stradali e in itinere: a livello nazionale è pari al 20% circa (19,1%), mentre la quota di infortuni avvenuti nel 2018 in relazione alla strada: – 3,13% in occasione di lavoro con mezzo di trasporto, – 15,98% in itinere. Il valore assoluto risulta di 123.258 dei 645.049 casi denunciati all’istituto.

Sale al 50% circa (49,67%) la quota degli infortuni con esito mortale collegati alla strada: 20,69% in occasione di lavoro con mezzo di trasporto e 28,98% in itinere. Se consideriamo il livello regionale, osserviamo come la Liguria registri una quota superiore alla media nazionale in fatto di infortuni in itinere — pari al 18,49% – e a quelli in occasione di lavoro con mezzo di trasporto — 3,74% – per un totale di 22%. Il valore assoluto è pari a 4603 casi a fronte dei 20.698 denunciati all’istituto in ambito regionale.

Il valore riferito agli infortuni con esito mortale è superiore al dato nazionale di quasi 8 punti percentuale: 57,78% perla regione a fronte del 49,67% in Italia.

Il contributo maggiore è da assegnare agli infortuni in occasione di lavoro con mezzo di trasporto: 17 persone a fronte delle 45 che hanno perso la vita nel 2018. In tutto 9 le vittime di incidenti su strada nel percorso casa-lavoro-casa.

“Adottare misure per la sicurezza della circolazione stradale, contrastare i comportamenti e le violazioni delle norme in materia di guida sicura, proteggere le categorie più fragili di utenti quali le persone disabili, anziani, le donne con bambini: queste le direttrici intorno alle quali si articoleranno le settimane perla sicurezza stradale” afferma il comandante della polizia municipale di Savona Igor Aloi. “Una iniziativa rivolta ai comuni turistici dove si registrano maggiori flussi di traffico e indicata anche dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza in sede di Prefettura”.

“Una collaborazione che si fonda sul valore strategico che la strada assume per il numero di vittime che ogni anno si registrano a causa di incidenti nonchè per il contributo al fenomeno degli infortuni sul lavoro” aggiunge Enrico Lanzone, direttore della sede territoriale Inail di Savona. “Per questo l’Inail si è voluto riorientare su questo filone, considerando che complessivamente molti infortuni sul lavoro si registrano sulle strade. E’ indispensabile uno sforzo dell’istituto e una sinergia con le polizie locali che saranno impegnate in una campagna di prevenzione e repressione” conclude.