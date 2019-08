Plodio, è Alessandro Sciutto il tredicenne morto in un incidente stradale nel cuneese

Plodio. Una domenica in montagna, grande passione della famiglia Sciutto, che nel tardo pomeriggio è finita in tragedia. La morte di Alessandro, il figlio di Cinzia e Marcello, lascia sgomento il piccolo paese della Val Bormida, dove la coppia, originaria di Noli, si era trasferita qualche anno fa.

Insieme al figlio maggiore Christian, ventenne, i coniugi avevano scelto una zona periferica di Plodio, ossia località Gigli, per la tranquillità e l’amore per la natura. Una famiglia serena, impiegata alla Ecoglass di Dego lei, dipendente della Verallia lui, ora colpita da un macigno troppo pesante.

Nell’incidente avvenuto a Borgo San Dalmazzo, nel cuneese, in cui l’auto guidata dalla donna è uscita di strada finendo in un canale, le ferite riportate dalla coppia non destano preoccupazioni, ma per Alessandro, studente della scuola secondaria di primo grado di Millesimo, l’impatto non ha lasciato scampo.

Cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale, che per volontà del sindaco proclamerà tre giorni di lutto cittadino