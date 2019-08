Pizzicato a vendere alcolici ai minori: chiuso per 5 giorni un locale in zona palmeto a Loano

Loano. Pizzicato a vendere alcolici ai minori. E per un locale di Loano, situato in zona palmeto, è scattata la sospensione della licenza.

E nel pomeriggio odierno è stata data esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Tulps: il locale resterà chiuso per 5 giorni.

Un atto “emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito di segnalazione della polizia locale relativa (come detto in precedenza) ad illeciti inerenti la somministrazione di alcolici a minori”. Un provvedimento analogo è stato notificato, sempre oggi, ad un market di Finale Ligure.