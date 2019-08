Pietra Ligure. Il 25 agosto, dalle ore 21,30, il grande palcoscenico e la passerella in piazza San Nicolò si animerà con la “Fashion Night” che vedrà protagoniste le sfilate di prestigiose e rinomate boutique di Pietra Ligure. “Ma la grande sorpresa – spiega Renata Gibbone presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, Facciamo Centro – sarà la conduzione della serata”.

La notte del fascino e dell’eleganza sarà presentata infatti da Jo Squillo, cantante e showgirl, ma anche conduttrice di grande talento e sensibilità, amatissima dal pubblico per la sua esuberanza e proverbiale intraprendenza. Chi non ricorda il suo tormentone musicale “Siamo donne” ma per Jo Squillo oltre le gambe effettivamente c’è molto di più: è stata eletta donna simbolo della lotta al maschilismo e negli anni 2000, ha assunto l’importante ruolo di portavoce della battaglia contro la violenza sulle donne. Socialmente impegnatissima e dall’animo sensibile, non ha mai smesso di stregare pubblico e critica e la sera del 25 agosto incanterà la piazza con le sue performance unitamente al corpo di ballo che si esibirà con lei.

Foto 2 di 2



“La serata prevede la realizzazione di programmi speciali che andranno in onda su Rete 4, Canale 5, La 5, Class Tv, Moda Sky 180 e Class Cnbc Canale Sky 507. Oltre alle proposte moda autunno inverno, non mancheranno altri ospiti d’eccezione – prosegue la presidente di Facciamo Centro – come Nicole Magolie affascinante interprete sudafricana dalla grande presenza scenica e vocalità straordinaria accompagnata da Gabriele Gentile noto al grande pubblico per la sua brillante carriera televisiva, e la piccola Aurora reduce dai successi di ‘Ballando con le stelle 2019’ di Milly Carlucci ma per scoprire le tante tante altre sorprese bisogna assolutamente non mancare all’appuntamento in P.zza San Nicolo del 25 Agosto”.

L’evento è organizzato dall’associazione Facciamo Centro e dal comune di Pietra Ligure.

Info e prevendite biglietti presso Ottica Pietrese in piazza San Nicolò e il Giardino di Dafne di via Garibaldi.