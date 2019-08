Pietra-Loano, incontro con Piuma Cristiana Ardito: presenterà il manuale “Eroe in 4 mosse”

Pietra-Loano. Visto il grande successo dei Laboratori “Genitori felici e Figli gratificati” che da 3 anni animano la “Festa della felicità”, che si organizza a giugno a Castelvecchio di Roccabarbena, la “Cultura del Buon Umore” ritorna, a grande richiesta, sul territorio.

È tutto pronto per la presentazione di “Eroe in 4 mosse”, manuale per avere autostima e successo in abbondanza, relazione e salute, diventato best seller in una sola ora nella categoria educazione, grazie alle migliaia di bambini, ragazzi, genitori e docenti (in)formati in questi anni.

L’autrice, Piuma Cristiana Ardito, presidente dell’associazione “Cultura del Buonumore”, che coordina a livello nazionale il nuovo modello educativo socio-relazionale, sarà a Pietra Ligure venerdì 23 presso la libreria “L’Acchiappasogni”, in piazza Pietra, e sabato 24 agosto presso la libreria “LoaLibri”, in viale Europa, a Loano. Entrambi gli appuntamenti con inizio alle 18.

“Due giocosi appuntamenti evolutivi in cui verrà riproposto, dopo il successo riscontrato in diverse piazze d’Italia, il ‘Salto dell’eroe’, gioco sociale con la corda a cui tutti i più coraggiosi sono invitati a partecipare”, hanno spiegato gli organizzatori.

Piuma Cristiana Ardito, gira l’Italia per mostrare un modo diverso di “stare al mondo”, divertente, sostenibile e collaborativo, ricordando in ogni S

suo intervento che “la vita è un gioco e come tale va vissuta e regolata, individualmente e socialmente”. La Cultura del Buonumore vede infatti nella vita l’occasione per ogni individuo di fare un’esperienza gioiosa sul Pianeta Terra, offrendo al mondo intero i propri talenti unici ed i suoi infiniti potenziali. Mai più lamentose vittime, ma creatori di una vita ricca di significato”.