Pietra Ligure, Mario Pisano: “Siamo stati bravi a gestire la partita”

Pietra Ligure. Il Pietra supera l’Alassio nella prima giornata di Coppa Italia Eccellenza per la gioia di mister Mario Pisano.

“La gara con l’Alassio è iniziata in salita per il loro goal, segnato dopo appena pochi minuti di gioco, siamo stati bravi a gestire, mentalmente, la partita, continuando a mettere in campo tutto ciò che avevo chiesto loro”.

“È stata un grande prestazione da parte di tutti – conclude Pisano – ma dobbiamo migliorare l’attenzione, perché con un atteggiamento più maturo avremmo potuto evitare il terzo goal. C’è ancora tanto da lavorare, ma andiamo fiduciosi a giocare il prossimo match ad Imperia, contro la super squadra di mister Lupo”.