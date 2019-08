Pietra Ligure. Sabato 10 agosto, a Pietra Ligure, grande divertimento all’insegna del ballo. Continua la rassegna Hello Summer 2019 organizzata dall’associazione attività produttive Facciamo Centro in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure. Con questo attesissimo evento, le vie e le piazze del centro saranno animate da musiche e balli di tutti i generi.

La festa inizierà già dal mattino con lo Shopping Low Cost nelle boutique e nei negozi e dalle 19.30: bar e ristoranti allieteranno anche i palati più esigenti con un “apericena da Sballo”. Dalle ore 21.30, insegnanti professionisti faranno sognare e scatenare, facendo immergere tutti gli appassionati nell’atmosfera scintillante della danza.

In Piazza San Nicolò, dal Red Carpet di Sanremo, Gianni Rossi con danze di tutti i generi, dal classico al moderno, dai balli di gruppo alle hit del momento. In Piazza Vittorio Emanuele L’Oasi Latina con animazione e spettacolo Latino-Americano. In Piazza La Pietra, DJ Ice con la Disco anni 70 – 80- 90. In Piazza Castellino, la Casa del Tango con l’atmosfera intensa e passionale del Tango Argentino. In Via Matteotti, DJ Silvano, Wild Phoenix Country Team e Danceforfun, con tutta l’allegria del Country e sul lungomare Gil Vignati con la sua musica.

“Un altro immancabile evento all’insegna della musica e del divertimento per tutti i gusti e per tutte le età, fanno sapere dall’associazione Facciamo Centro che ha organizzato l’evento insieme al Comune di Pietra Ligure.