Pietra Ligure, alle 9.45 il primo scontrino del giorno e un residente accusa: “Dove sono i controlli?”

Sono nato e cresciuto a Pietra Ligure. Vi scrivo (forse inutilmente) perchè, da cittadino di un paese che non funziona grazie anche alla nostra disonestà, sono stufo di andare in giro e non ricevere nemmeno uno scontrino da parte di qualsiasi attività.

Gelaterie, bar, negozi e altro tutti che come da prassi non rilasciano scontrini. Quando lo chiedi sembra che tu sia nel torto. Per non parlare dei lavoratori in nero. Amici e conoscenti (ragazzi) che lavorano in nero in locali dove più del 50% del personale è nelle loro stesse condizioni.

Conosco attività che il 50% del guadagno giornaliero lo fanno in nero. Ma come è possibiie?? I controlli dove sono? Io capisco il tirare a campare facendo un pò di nero, ma cosi tanto è imbarazzante.

Ora, tralasciamo il fatto che i locali che accettano pagamenti con bancomat sono la rarità e ciò non è ammissibile per legge, però com’è possibile che alle 9.45 di mattina il 6 di agosto, un locale a Pietra Ligure, in piena stagione, che fa colazioni mi rilasci uno scontrino per un caffè (su mia richiesta) con il numero 0001?!?!

Io penso che non sia ammissibile un tale comportamento, ormai incontrollato. Ci lamentiamo di politici corrotti e mafiosi, quando dovremmo semplicemente guardare noi stessi e ciò che ogni giorno facciamo per rendere questo paese sempre più invivibile.

Io pago le tasse (e anche a me non piace) onestamente, e vedere o sentire gente che non lo fa mi innnervosisce.

Forse ciò che vi ho scritto non sarà meritevole di un articolo o quant’altro ma sicuramente quello che vi ho riportato è un problema non da poco, che a parer mio è molto sottovalutato e poco discusso.

Lettera firmata