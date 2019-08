“Pesche & Pigato”, la Lega pietrese e finalese replica a Pietra Soccorso

Pietra Ligure. “Come Lega Salvini Premier sezione Pietra-Finale in merito ai comunicati stampa prodotti nei giorni scorsi dal Cda della P.A. Pietra Soccorso abbiamo preferito attendere alcuni giorni per dargli tempo di riflettere al fine di modificare le loro ingiustificate affermazioni. Preso atto che ciò non è avvenuto ci vediamo costretti, per rispetto delle persone coinvolte, a puntualizzare la corretta successione degli eventi e come la Stessa Lega Salvini Premier non abbia mai voluto strumentalizzare né mai nascondere la natura politica della manifestazione”. Inizia così la replica del partito politico alle affermazioni sull’organizzazione della sagra “Pesce e Pigato”.

“Nell’ottica di voler destinare una parte del ricavato della manifestazione del 23/08 ad una attività meritoria, la scrivente sezione Lega, provvedeva con la giusta tempistica (messaggistica e mail del 20/08) a contattare la P.A. Pietra Soccorso – nella figura del proprio tesoriere e membro del CDA -. Ottenuto l’assenso all’iniziativa – tramite corrispondenza elettronica – si provvedeva ad inviare alla P.A. copia del manifesto dell’evento con l’accordo di darne massima diffusione. Come noto, da sempre la Nostra Sezione aspira a salvaguardare i rapporti esistenti con tutte le Associazioni socialmente impegnate del Territorio pertanto spiace constatare come sia stato travisato il palese intento benefico. Al proposito, evidenziamo che volendo rendere partecipi dell’evento soggetti impossibilitati a partecipare, parte del prodotto di ‘Pesche e Pigato’, è stato donato a varie Strutture Protette della zona ricevendone graditi e sinceri ringraziamenti” proseguono dalla Lega pietrese e finalese.

“Confermando che verranno onorati gli accordi originari, si auspica che la P.A. Pietra Soccorso utilizzi sempre al meglio i fondi raccolti ai fini benefici di tutta la popolazione Pietrese, senza preoccuparsi troppo di essere associata ad un benefattore o ad un altro visti gli indiscussi valori che tutti le riconoscono. Tanto dovevamo, per doveroso interessamento ed onore della verità” concludono dalla sezione di Pietra e Finale della Lega-Salvini Premier.