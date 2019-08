Pallare, ragazzina cade da cavallo durante una gara: in elicottero al Gaslini

Pallare. Incidente durante una esibizione al maneggio di Pallare, in Val Bormida, nell’ambito di una manifestazizone sportiva non competitiva: l’evento di equitazione è stato subito interrotto.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17:00 di oggi pomeriggio, una ragazzina di 11 anni è caduta dal cavallo, riportando alcune ferite, tra cui un trauma cranico: l’animale, nella dinamica dell’infortunio, sarebbe caduto sopra il corpo della giovane.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Carcare e dell’automedica del 118: le condizioni della ragazzina sono giudicate gravi e sarà trasportata in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova, in codice rosso.

Stando a quanto riferito è rimasta cosciente durante le fasi dell’intervento sanitario, non è in pericolo di vita nonostante il trauma cranico. Sono ancora in corso accertamenti sulle cause esatte dell’incidente.