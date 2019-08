Pallare, beneficenza e divertimento con il Torneo le Poiane di baseball

Pallare. La splendida scuderia delle Poiane a Pallare è stata la cornice al primo Torneo le Poiane di baseball all’interno della manifestazione “12 ore per il Gaslini“.

Hanno condiviso questo evento con la Cairese i Dolphins di Chiavari e lo Skatch Boves. L’iniziativa benefica è voluta da Giusy e Giancarlo Orsi, che dieci anni fa hanno perso Giacomo, uno dei loro figli, a causa di un male incurabile, con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di unità abitative per i genitori che devono accudire i figli durante i lunghi ricoveri nell’ospedale genovese e dove gli affitti, anche per una sola stanza, hanno spesso costi proibitivi.

La manifestazione ha rispettato le aspettative e le gare hanno fornito uno spettacolo avvincente, sottolineato dal pubblico numeroso.

Alla fine ha prevalso la formazione piemontese dello Skatch Boves, risultando la più efficace, ma non sono mancati momenti di entusiasmo nelle fila cairesi per i fuoricampo di Pettinati, Giuria e la bella presa acrobatica di Chiarlone.

Esperienza estremamente positiva grazie all’impronta data dalle società partecipanti che hanno interpretato il torneo con il giusto agonismo e grazie soprattutto alla partecipazione corposa di genitori al seguito che hanno fatto da cornice all’evento, portando il loro contributo.

Dopo questa manifestazione il Baseball Cairese ha sospeso le attività sino metà agosto, quando riprenderanno gli allenamenti in vista dei numerosi impegni di fine estate.

L’Under 15 giocherà dal 23 al 26 agosto a Colorno, in Emilia, per il Torneo Maria Luigia, mentre sabato 31 agosto verranno giocati i playoff Under 15 per il titolo italiano. Il concentramento si terrà a Castellamonte; avversarie dei giovani biancorossi saranno Rescaldina e Castellamonte. A settembre, invece, si terranno i concentramenti valevoli per l’assegnazione della Coppa Piemonte.

L’Under 12 della Cairese parteciperà, sempre a settembre, al Torneo di Ceriale, alla Coppa Liguria e al Torneo Fun Young di Aosta.