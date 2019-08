Pallapugno, Serie C2: gli ottavi di finale

Andora. Conclusa la prima fase del campionato di Serie C2. Nel girone A chiude al primo posto la Virtus Langhe, nel B primato per il San Biagio (nonostante il ko al ventunesimo gioco con la Don Dagnino nell’ultimo turno): le due squadre si affronteranno in finale di Coppa Italia in programma domenica 25 agosto alle ore 16,30 a Caraglio.

Le prime otto accedono al tabellone finale. Nel girone B è stata esclusa la Spec per quattro forfait, entra il Tavole. La Don Dagnino se la vedrà col Valle Bormida.

I risultati della 18ª giornata del girone A:

Castino-Castellettese 4-11

Valle Bormida-Pro Spigno 10-11

Ricca-Araldica Castagnole Lanze 11-7

Neivese-Alta Langa 10-11

Virtus Langhe-Gottasecca 11-3

La classifica: Virtus Langhe 16, Gottasecca, Araldica Castagnole Lanze 13, Castellettese 12, Ricca 10, Alta Langa 9, Valle Bormida 8, Pro Spigno 6, Neivese 2, Castino 1.

Gottasecca secondo, Araldica Castagnole Lanze terzo per differenza giochi scontri diretti

I risultati della 18ª giornata del girone B:

San Leonardo-Spec 11-0 forfait medico

Tavole-Centro Incontri 3-11

Peveragno-Caraglio 7-11

San Biagio-Don Dagnino 10-11

ha riposato: Taggese

La classifica: San Biagio 14, Don Dagnino 12, Caraglio 10, Peveragno 9, Taggese 8, Centro Incontri 7, San Leonardo 6, Spec 3, Tavole 1.

Taggese 2 punti penalizzazione. Spec estromessa dal campionato per superamento del numero di forfait rassegnati.

Gli ottavi di finale:

San Biagio-Pro Spigno

Castellettese­-Taggese

Caraglio­-Alta Langa

Gottasecca‐San Leonardo

Don Dagnino-Valle Bormida

Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri

Peveragno‐Ricca

Virtus Langhe‐Tavole