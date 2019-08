Pallapugno: Bormidese retrocessa in Serie C2

Bormida. Si è onclusa la prima fase del campionato di Serie C1.

La Polisportiva Pieve di Teco, comunque già sicura del primato, chiude con un successo a Bormida. Una coppia al secondo posto: Bubbio (11-8 sulla piazza del pallone con il Monastero Dronero) e Banca Alba Olio Desiderio Ricca (11-3 all’Ultreia et Suseia), ma i bubbiesi sono secondi per una migliore differenza giochi (uno solo) negli scontri diretti.

Quarta l’Araldica Castagnole Lanze (11-8 all’Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo), quindi Barbero Albese e poi un terzetto a 9 punti. La Torfit Langhe e Roero Canalese vince 11-6 con la Barbero Albese, aggancia Monastero Dronero e Ultreia et Suseia e si piazza sesta per la migliore classifica avulsa tra le tre. Settimo Monastero Dronero, ottavo l’Ultreia et Suseia.

Questi dunque gli accoppiamenti dei quarti nel tabellone finale: Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia, Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese, Banca Alba Olio Desiderio Ricca­‐Torfit Langhe e Roero Canalese e Bubbio­‐Monastero Dronero

I risultati della 18ª giornata:

Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-8

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Ultreia et Suseia 11-3

Bubbio-Monastero Dronero 11-8

Torfit Langhe e Roero Canalese-Barbero Albese 11-6

Sommariva Bormidese-Polisportiva Pieve di Teco 5-11

La classifica finale: Polisportiva Pieve di Teco 15, Bubbio, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 12, Araldica Castagnole Lanze 11, Barbero Albese 10, Torfit Langhe e Roero Canalese, Monastero Dronero, Ultreia et Suseia 9, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 3, Sommariva Bormidese 0.

Bubbio secondo, Banca Alba Olio Desiderio Ricca terzo per differenza giochi scontri diretti.

Torfit Langhe e Roero Canalese sesto, Monastero Dronero settimo, Ultreia et Suseia ottavo per classifica avulsa.

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo, Sommariva Bormidese retrocesse in C2.

I quarti finale:

Polisportiva Pieve di Teco­Ultreia et Suseia

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese

Banca Alba Olio Desiderio Ricca‐Torfit Langhe e Roero Canalese

Bubbio‐Monastero Dronero