Pallacanestro Alassio, il bilancio di una grande annata con uno sguardo alla prossima stagione

Alassio. Annata impegnativa e ricca di soddisfazioni quella conclusa a metà giugno per la Pallacanestro Alassio, dove i gialloblù hanno presentato quattro squadre giovanili maschili, tre squadre giovanili femminili in collaborazione con Blue Basket e sette squadre minibasket.

Visto l’alto numero di campionati disputati, lo staff tecnico gialloblù, diretto dell’allenatrice secondo livello nazionale, istruttrice minibasket e preparatrice fisica Laura Ciravegna si è avvalso della collaborazione dell’allenatore di base e istruttore minibasket Fabio Devia, dell’allenatore Angelo Porro per l’Under 14 e degli istruttori minibasket Elisabetta Tomati e Roberto Dorindo oltre che dell’aiuto di alcuni ragazzi che giocano nelle giovanili che hanno dimostrato notevole attitudine con i bambini come Lorenzo e Andrea.

“È stata una stagione importante e molto dispendiosa sia a livello di forze in campo che a livello economico dove però ci siamo tolti numerose soddisfazioni e abbiamo permesso a tutti i nostri associati di giocare e divertirsi come nelle volontà societarie”.

Nel corso dell’anno, oltre ai numerosissimi campionati disputati, sono stati fatti anche tanti tornei che hanno coinvolto diverse categorie l’Under 18 ha vinto il torneo di Farigliano ed ha partecipato a tornei a Bielmonte e Aosta, l’Under 16 è arrivata seconda in Coppa Liguria, l’Under 15 maschile ha disputato il primo campionato di Eccellenza, ha vinto il prestigioso Papini di Rimini e la prima edizione dell’Angt che ha riscosso un notevole successo con squadre di ottimo livello, l’Under 14 élite ha spareggiato con la blasonata Pallacanestro Varese per accedere alle finali nazionali e ha vinto Coppa Liguria, l’Under 13 femminile ha vinto il girone di classificazione dopo aver sfiorato l’accesso alla fase élite, gli Esordienti 2007 hanno presentato due squadre in campionato, hanno disputato il torneo di Cairo e sono arrivati secondi in provincia, le Esordienti femminili sono arrivate terze in regione dopo aver vinto la fase interprovinciale, gli Aquilotti 2008-09 hanno vinto il Torneo di Pompeiana, gli Scoiattoli 2010-11 e i Pulcini 2012-13-14 sono stati protagonisti nei vari concentramenti. Oltre ai tornei non si devono dimenticare gli eventi come l’aver riportato due squadre di Serie A ad Alassio (Torino e Antibes) che hanno disputato un’amichevole internazionale di ottimo livello e i due camp estivi rivolti a tutti, uno concluso da poco (il gruppo nella foto) e uno che si svolgerà, sempre a Calizzano, dall’1 al 5 settembre con ancora pochissimi posti disponibili.

Non sono mancati i riconoscimenti individuali dove i colori gialloblu hanno avuto la soddisfazione di avere due ragazzi, Alessandro Ghezzi e Sergio Porcella, presenti al Trofeo delle Regioni, nel femminile Alice Immordino e Alessia Capetta hanno disputato il Trofeo delle Province, Tommaso Merello continua a giocare a Campus Piemonte e Matteo Revetria è uscito dal settore giovanile e giocato in Serie C. La responsabile tecnica Laura Ciravegna è stata capo allenatore della selezione ligure annata 2004 e nominata assistente allenatore della Nazionale Under 15.

“A prescindere dalle soddisfazioni personali che fanno un grandissimo piacere ma hanno meno valenza in un gioco di squadra dove senza l’aiuto dei compagni non ci sarebbe questa opportunità ci piace sottolineare un’annata quasi irripetibile a livello di impegni. L’intenzione societaria, come è stato in tutti questi anni, è quella di permettere a tutti di giocare e anche nella prossima stagione faremo di tutto per continuare questa nostra mission. Chiunque fosse interessato a giocare, in ogni categoria, si ricordi che ad Alassio è il benvenuto e per informazioni si può contattare Fabio al 3391383659, Laura al 3392737608, scrivere a pallacanestroalassio@virgilio.it o contattare la società nella pagine Facebook o Instagram”.