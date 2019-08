“Ottobre De Andrè 2019”: dal 31 agosto al via la prenotazione dei posti per gli spettacoli

Albenga. Da sabato 31 agosto, alle 8,30, al Caffè letterario “Ai Giardinetti” di piazza del Popolo ad Albenga sarà possibile prenotare attraverso un’offerta libera che sarà totalmente devoluta alla comunità di San Benedetto al Porto di Don Gallo un posto riservato e numerato (fino ad esaurimento) per gli spettacoli di “Ottobre De Andrè 2019”.

“Per evitare problematiche comparse in precedenti edizioni sono stabilite le seguenti modalità di prenotazione, che sembrano complicate ma sono necessarie. Sabato 31 agosto si potranno prenotare i due appuntamenti del 12 e del 26 ottobre al Teatro Ambra contemporaneamente e per lo stesso posto. Dal giorno successivo si potrà prenotare anche per un solo evento. Le prenotazioni, se ci saranno persone in attesa, non potranno superare il numero di 6 posti per ognuno dei due eventi (6+6). Sarà possibile prenotare ulteriori posti solo dopo essersi rimessi in coda. Le prenotazioni telefoniche saranno confermate soltanto dopo l’esaurimento della coda delle persone presenti fisicamente” spiegano i Fieui di Caruggi.

“Da Sabato 31 agosto si potranno prenotare i posti anche per l’evento del 19 Ottobre (sempre nel numero massimo di 6 per persona). Le prenotazioni per questo evento saranno limitate a 100 posti per la capienza ridotta dei locali della Ex Chiesa di San Lorenzo” proseguono dai Fieui.

“Precisiamo che i posti che al momento dell’apertura prenotazioni risultano già occupati non sono favoritismi, ma il giusto e dovuto riconoscimento agli ospiti, alle autorità istituzionali e –soprattutto- a chi da anni sostiene queste attività e permette di presentare ad Albenga manifestazioni di livello. Precisiamo inoltre che – per ragioni di sicurezza – potranno essere occupati solo ed esclusivamente posti a sedere. Pertanto chi desidera essere presente prenoti il prima possibile perché non potranno essere concessi ingressi una volta esaurito il numero fissato” concludono gli organizzatori di Ottobre De Andrè.