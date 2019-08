Ottavo anniversario dalla scomparsa del maestro Mario Berrino: “Il suo esempio è la nostra guida”

Alassio. “L’esempio e la passione per l’arte, la cultura e il marketing oltre al turismo sono i valori che cerchiamo di portare avanti attraverso la nostra attività associativa ed il concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”, nato grazie al suo supporto, amichevoli consigli e imprescindibile vicinanza”.

Queste le parole del Direttivo dell’Associazione culturale di Ispra “Amici di Mario Berrino” alla vigilia dell’ottavo anniversario dalla scomparsa del Maestro Mario Berrino, imprenditore ed artista ligure ed ideatore con lo scrittore statunitense Ernest Hemingway del Muretto di Alassio e del concorso di bellezza “Miss Muretto”.

“Ci stiamo preparando, in occasione del 2020, centenario dalla sua nascita, per ricordarlo in modo importante – annunciano – con iniziative che metteremo in campo in modo sobrio, allegro e semplice come era nel suo stile: alla vigilia dell’ottavo anniversario dalla sua scomparsa va un pensiero di riconoscenza e gratitudine sia a lui che a tutta la famiglia Berrino e alla Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, al Comune di Alassio e al professor Pier Franco Quaglieni del Centro Studi Mario Pannunzio di Torino per tutte le attività che abbiamo coordinato assieme e, che senz’altro, avremo modo di organizzare anche in futuro a partire proprio dall’anno del centenario di Mario”.