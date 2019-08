Ospedale di Cairo, Ardenti (Lega): “E’ in funzione, è ora di finirla di fare disinformazione”

Cairo Montenotte. Non si è fatta attendere la replica del vice capogruppo della Lega in Regione, Paolo Ardenti, agli attacci del consigliere Dem Mauro Righello e Pd provinciale a proposito della “sorte” degli ambulatori dell’ospedale di Cairo Montenotte e, più in generale, del futuro della sanità ligure.

Secondo Ardenti, Mauro Righello ha denotato una “gravissima superficialità. E’ l’ora di finirla di fare disinformazione. Il neoconsigliere regionale del Pd, forse nella sua ansia da prestazione, stavolta rischia di nuocere anche alla salute dei valbormidesi. Gravissimo, inoltre, che le fuorvianti esternazioni del collega di minoranza siano state supportate dalla segreteria provinciale del Pd savonese perché al vertice c’è un urologo dell’Asl 2 che, come medico, a maggior ragione, dovrebbe prestare massima attenzione e verificare i fatti prima di sostenere certe dichiarazioni grossolanamente inesatte. Infatti, dare informazioni non verificate sui servizi sanitari può essere pericoloso”.

“Spero non capiti che qualcuno, leggendo qua e là le scorrette informazioni del collega, decida di attendere nel presentarsi all’ospedale di Cairo Montenotte per farsi curare un malessere pensando (perché indotto in errore) che l’ospedale sia chiuso e mettendo così a rischio la propria salute. Oggi in consiglio regionale non abbiamo sottoscritto il documento di Righello proprio perché riportava informazioni scorrette, inesatte e fuorvianti per la cittadinanza”.

“Ecco i dati reali delle attività ambulatoriali presso l’ospedale di Cairo Montenotte. Come nei precedenti anni, a far data dal mese di gennaio, le attività ambulatoriali afferenti al dipartimento medico di Asl2 (endocrinologia, pneumologia, reumatologica, diabetologia, nefrologia) sono state pianificate di concerto con il CUP aziendale al fine di non creare disagi all’utenza, con la previsione di una sospensione estiva dell’attività ambulatoriale programmata, proprio allo scopo di permettere la fruizione delle ferie dovute e pregresse al personale medico e del comparto. Per quanto riguarda nello specifico la specialità di diabetologia dell’ambulatorio di Cairo Montenotte, i pazienti con particolari necessità cliniche saranno valutati presso l’ambulatorio diabetologico territoriale di Savona. La sostituzione dei glucometri prevista dalla Regione e la distribuzione dei presidi per l’autocontrollo resteranno regolarmente in vigore, per tutto il periodo di agosto, presso la sede ospedaliera di Cairo”.

“I piani terapeutici diabetologici in scadenza verranno regolarmente prescritti presso il reparto di medicina dell’ospedale di Cairo. Nulla varia per quanto riguarda l’attività ambulatoriale delle specialità di cardiologia, fisiatria, laboratorio analisi, radiologia, terapia antalgica. Con la sospensione dell’attività chirurgica di elezione (programmata nel mese di gennaio) dal 5 al 30 agosto, cessano di conseguenza anche le attività ambulatoriali di visite e medicazioni successive agli interventi stessi afferenti alle specialità chirurgiche di chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, ecodoppler Aass e Aaii”.

“Questo è ciò che accade tutte le estati e anzi rispetto agli anni passati, la sospensione delle attività è stata contenuta grazie a una migliore capacità organizzativa dell’Asl 2 e della sua dirigenza medica. Tutte le attività riprenderanno con regolarità a far data dal prossimo 2 settembre, come peraltro avvenuto negli scorsi anni”.