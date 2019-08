Occupazione tedesca contro il “mugugno” ad Alassio, Galtieri: “Tedesco non significa automaticamente nazista”

Alassio. “Mi sfugge perché l’aggettivo tedesco si associ automaticamente al concetto di nazista”. E’ questa la perplessità che affligge il vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri, finito al centro della polemiche per aver affermato, in una trasmissione Tv, che per spegnere le continue polemiche che da qualche mese stanno imperversando nella città del Muretto bisognerebbe “auspicare un’occupazione di tedeschi: ci metterebbero a posto e la smetteremmo di mugugnare”.

Il conduttore della trasmissione ha commentato le affermazioni di Galtieri prima con un “Per carità, Dio non voglia. Per l’amor del cielo” e poi con un “Abbiamo visto come è andata a finire” che avevano certamente l’intento di chiudere la parentesi e levare il vice sindaco dall’imbarazzo il prima possibile.

Vice sindaco che, va sottolineato, di fronte agli espliciti “scongiuri” del conduttore non ha cercato in alcun modo di “rettificare” o meglio specificare come il suo riferimento implicito non fosse ai nazifascisti ma (al più) al popolo tedesco, noto per la sua proverbiale freddezza e “precisione teutonica”. Caratteristiche, queste, che evidentemente fanno da deterrenti a qualsiasi tipo di mugugno.

Insomma, che le parole di Galtieri fosse fraintendibili era chiaro da fin dal principio, eppure lui stesso non ha ritenuto necessario precisare ciò che invece precisa nella lettera inviata alla nostra redazione, che pubblichiamo di seguito integralmente.