Nuovo blitz dei carabinieri nell’Area T1 di Ceriale: denunciate 5 persone e 3 stranieri avviati all’esplusione

Ceriale. Cinque persone denunciate e tre stranieri pronti per l’espulsione. E’ questo il bilancio dell’ennesio blitz effettuato alle prime luci dell’alba dai carabinieri all’interno dell’Area T1 di Ceriale. Gli accertamenti sono stati effettuati nell’ambito della pianificazione servizi di controllo delle aree degradate e abbandonate, spesso rifugio di sbandati e spacciatori.

I militari della locale stazione guidata dal maresciallo Giovanni Licciardello, supportati dagli equipaggi della sezione radiomobile di Albenga e dalle unità cinofile del nucleo carabinieri di Villanova d’Albenga, all’alba di stamani hanno passato al setaccio l’intero complesso. L’immenso stabile abbandonato è stato pertanto nuovamente ricontrollato palmo a palmo.

All’interno sono stati sorpresi quattro cittadini ed una cittadina albanese (tutti noti alle forze dell’ordine per vari reati) che dormivano su giacigli di fortuna ed in mezzo alla sporcizia.

I fermati sono stati accompagnati in caserma per le attività di fotosegnalamento e successivamente portati in Questura per l’avvio dei procedimenti di espulsione (per tre cittadini marocchini). Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati tutti e cinque per occupazione e invasione di terreni ed edifici. Due di questi anche per non aver ottemperato a precedenti ordini di espulsione dal territorio nazionale.

Nell’ambito delle perquisizioni, addosso ad un marocchino di 30 anni è stato rinvenuto un telefono cellulare rubato a febbraio ad un 28enne di Laigueglia. In stretta collaborazione con i colleghi della stazione di Alassio sono in corso le procedure volte alla restituzione del telefono al legittimo proprietario. Il perquisito è stato pertanto anche denunciato per il reato di ricettazione. I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso continuano ad essere costantemente monitorati dai carabinieri della compagnia di Albenga.

Sempre questa mattina i militari e le unità cinofile hanno effettuato altri controlli presso il parco acquatico “Le Caravelle”. Durante tale attività non sono stata registrata fortunatamente alcuna criticità.

Nella città delle Torri è invece prevista un’intensificazione dei controlli delle aree segnalate dai cittadini quali abituali luoghi di ritrovo di soggetti sospetti.