Borgio Verezzi. Nuovo appuntamento con la Sagra du Fügassìn a Borgio Verezzi: da domani, venerdì 2, e sabato 3 agosto, l’atteso evento gastronomico a cura dei volontari della Parrocchia di San Pietro.

Stand aperti dalle ore 19 presso le Opere Parrocchiali di Via IV Novembre, accanto alla Chiesa del Redentore, dove si potranno gustare specialità della

gastronomia ligure: pasta fresca, zemino, carne, pesce, focaccine e tanto altro.

Musica dal vivo con Umberto Santoro.

Naturalmente si potranno assaporare le famosissime focaccine fritte (fùgassin).

Per la Sagra du Fügassìn a Borgio Verezzi si ripete, inoltre, l’attenzione per l’ambiente: l’evento gastronomico sarà all’insegna del “plastic free”, con posate e stoviglie compostabili per ridurre il consumo di plastica. “Una attenzione e sensibilità per l’ambiente e il nostro mare che vogliamo perseguire” affermano gli organizzatori.

Appuntamento, quindi, per il weekend con l’ultima edizione 2019 della Sagra du Fügassìn a Borgio Verezzi.