Non riesce più a tornare a casa dopo una caduta: biker soccorso sulle alture di Andora

Andora. Biker soccorso nel pomeriggio di oggi in località Conna, nel territorio comunale di Andora. L’allarme è scattato intorno alle 14,40 quando l’uomo, un quarantenne, ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza dopo una caduta.

Fortunatamente il ciclista non si era procurato gravi traumi, ma non era comunque in grado di proseguire la sua pedalata e, di conseguenza, dopo essere stato geolocalizzato ha atteso i soccorritori.

Per recuperarlo si sono attivati i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e una squadra Smts della Croce Rossa Italiana. Una volta raggiunto, intorno alle 16, il biker è stato poi affidato alle cure dei militi dell’ambulanza intervenuta per accompagnarlo in ospedale.