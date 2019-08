Nasce “Onzo Popolare”, a guidarlo sarà il consigliere comunale Rosella Bottello

Onzo. Sarà il consigliere comunale Rossella Bottello a guidare la neonata compagine di “Onzo Popolare”.

Ad annuncialo il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, che spiega: “Sempre più presenti e a contatto con cittadini e amministrazioni: Liguria Popolare sta crescendo radicandosi in maniera capillare sul territorio. Posso infatti annunciare che nasce ‘Onzo Popolare’, che sarà guidato dalla consigliera comunale Rosella Bottello. Un segnale che mostra come il nostro contenitore civico sia una risposta concreta alle necessità della Liguria. Il nostro obiettivo è quello di diventare sempre di più un punto di riferimento, in grado di far lavorare per il bene comune anche sensibilità politiche diverse”.

Rosella Bottello è mamma di tre figlie, precedentemente segretaria d’azienda e addetta ai servizi amministrativi. Alla sua prima esperienza in politica, siede nel consiglio comunale di Onzo, in provincia di Savona. “Rosella Bottello sarà un valore aggiunto per la famiglia di Liguria Popolare – aggiunge Costa – grazie alla sua propensione all’ascolto e al confronto, ma anche alla sua attitudine a voler rendersi utile e aiutare”.

I consiglieri regionali di Liguria Popolare Andrea Costa e Gabriele Pisani, che hanno recentemente annunciato la volontà di costituire una propria lista in vista delle Regionali 2020, la settimana scorsa hanno fatto un tour nel savonese incontrando cittadini, amministratori e rappresentanti di Liguria Popolare.