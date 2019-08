Mondo della musica in lutto per la scomparsa del chitarrista alassino “Pat” Di Fazio

Alassio. Mondo della musica in lutto per l’improvvisa scomparsa del chitarrista alassino Patrizio “Pat” Di Fazio che si è spento nelle scorse ore all’ospedale Santa Corona dopo un breve ricovero.

Il musicista lascia la mamma Christine, la sorella Agnese con Mice e il nipote Davide. L’ultimo saluto verrà dato domani pomeriggio, alle 16, alla camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Patrizio Di Fazio era molto noto ed apprezzato nel panorama musicale. Si esibiva spesso in duo con Riccardo Giudice (“Pat & Ric), ma in carriera vantava anche la collaborazione con il gruppo di Rhythm and Blues “Banditeci Blues Band”. Inoltre aveva curato per molti anni la programmazione musicale del locale “Halloween” di Alassio che aveva gestito dal 1989 al 2002. Aveva anche affrontato un percorso di studi nella scuola di Steve Tarshis a New York.

La notizia della scomparsa di Pat Di Fazio si è rapidamente diffusa ad Alassio e sui social network sono stati tantissimi gli amici che gli hanno voluto dedicare un pensiero.