Molinari e Filippini si laureano campionesse d’Italia di beach volley

Grande momento per il movimento di beach volley ponentino che celebra Greta Filippini e Maria Molinari, seguite dall’allenatore Andrea Gigante, sul tetto d’Italia. Le due ragazze hanno infatti conquistato lo scudetto under 16 femminile di beach volley nella finalissima tenutasi a Caorle che le ha messe di fronte alla coppia veneta formata da Elisabetta Chiappetta e Alessia Pasa.

La gara è stata molto dura con un primo set molto equilibrato andato alle padrone di casa per 21-16. Nel secondo set, le liguri hanno tirato fuori il loro meglio ed hanno preso presto il dominio del gioco dimostrandosi nettamente superiori. 13-21 il finale che manda la gara al tie-break dove Filippini e Molinari si impongono con un chiaro 8-15. Una stagione perfetta quindi per le ragazze appartenenti rispettivamente all’Albisola Pallavolo e del Celle Varazze che hanno completato una stagione che le aveva viste sugli scudi già nelle tappe del campionato in giro per le spiagge italiane.

Bel finale di stagione anche per Simone Arboscello (appartenente all’Albisola Volley) e Giacomo Barbero (del PalaBeach Village Spotorno) che salgono sul terzo gradino del podio del torneo Under 19. La coppia savonese aveva dovuto cedere in semifinale a Viscovich – Dal Corso, ma si è rifatta nella finalina con una gara in rimonta su Pietro Pera e Cristian Piccinini. Sotto nel primo set che li vede uscire sconfitti per 14-21, trovano la reazione nel secondo periodo andando a pareggiare 21-16. Splendido l’ultimo set con le coppie che non demordono mai e alla fine i ponentini si aggiudicano la gara per 15-13.

Infine buon quinto posto per Giorgia Botta ed Elisa Valdora nel campionato Under 19 femminile