Miss Riviera delle Palme, la vincitrice della seconda selezione è Arianna Caputo

Loano. Lo scorso 8 agosto in piazza Massena a Loano si è svolta la seconda selezione per Miss Riviera delle Palme e reginetta del Carnevaloa: la vincitrice della selezione, e seconda sicura finalista, è Arianna Caputo, che è diventata Miss Cremglasse. E ora l’organizzazione svela il secondo cabarettista che parteciperà alla serata del 25 agosto presso i giardini di Nassiriya: sarà, direttamente da Colorado, Massimo De Rosa.

“Siamo felici – dicono – che ad ogni selezione siano sempre numerose le ragazze: sono tutte bellissime, e ogni sera la giuria ha sempre un compito difficile per scegliere la miss della serata”. Per le altre concorrenti, però, non tutto è perduto: “Il punteggio delle ragazze che non hanno vinto serve per l’accesso alla finale, perché le 15 finaliste includeranno le tre miss e i migliori dodici punteggi delle selezioni”.

L’ultima selezione si svolgerà il 20 agosto a bagni Miramare; al termine si sapranno i nomi delle finaliste e tutte le votazioni saranno visibili. “Il nostro scopo è quello di garantire la trasparenza – spiegano gli organizzatori – capiamo anche lo scontento di alcune mamme ma per noi, come per loro, le aspiranti miss sono tutte bellissime. E le ringraziamo perché si mettono in gioco. Il brutto di ogni competizione è che c’è solo un vincitore. O, come in questo caso, una sola vincitrice”.