Dego. Il comune di Dego ha organizzato una mattinata chiamata “Migliori Amo Dego” per far eseguire da volontari e associazioni piccoli lavori di pulizia e manutenzione del territorio.

“Tante persone a fare qualcosa per il proprio paese… Questa mattina abbiamo pulito dal castello (zona Torre) il sentiero napoleonico, con sfalcio di erbacce e taglio arbusti, in seguito il viale della passerella e i giardini dietro le scuole, davanti alla Proloco”.

“Poi si è passati alla pulizia della scaletta che sale in via Trento (tagliate tre piante che bloccavano l’illuminazione pubblica). Non sono mancati altri lavori e interventi su altre zone comunali”.

“Stanchi ma felici… Grazie alle associazioni che hanno partecipato e a tutti i cittadini volontari”.