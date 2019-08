Liguria. Prossimi due giorni stabili sull’intero Nord Italia, poi possibile veloce peggioramento nella giornata di mercoledì. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 5 agosto, al mattino qualche nube di stampo marittimo interesserà il settore centro-orientale, mentre a ponente prevarrà il sole. Nel corso del pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso sull’intera regione; in serata qualche nube in più sarà presente tra Savonese e Genovesato. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente calmi o poco mossi. Temperature: stazionarie le minime, massime in leggero aumento nell’interno, comprese sulla costa tra 18 e 32 gradi, nell’interno tra 8 e 31.

Domani, martedì 6 agosto, Nubi di stampo marittimo sul centro-ponente, soleggiato sul levante. Nel corso del pomeriggio possibili rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri. Venti: Deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo a moderati dalla serata. Mari: Poco mossi, localmente mossi dalla sera. Temperature: In lieve aumento nell’entroterra.

Mercoledì 7 agosto aumento della nuvolosità già dal mattino, possibilità di qualche precipitazione sopratutto sul ponente.