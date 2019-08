Liguria. Inizialmente sereno, nel corso della mattinata i cieli della Liguria saranno solcati da velature; pomeriggio soleggiato e cumuli sviluppati solo sulle Alpi Liguri / Marittime dove non si escludono deboli episodi di instabilità.

L”accenno di un promontorio di alta pressione sul comparto franco iberico e la distensione delle correnti atlantiche sull’Europa centrale favoriranno domani un aumento della stabilità sulla nostra regione.

Venti: tramontana fino al primo mattino tra Capo Mele e Voltrese in successiva attenuazione; a seguire brezze dominanti lungo l’arco ligure. Mari: molto mosso al largo per onda lunga da libeccio in graduale scaduta dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve ulteriore calo le massime in quota sull’Appennino.

Costa min: 20/23°C, max: 27/30°C

Interno min: 11/20°C, max: 24/32°C (fondovalle)