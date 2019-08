Liguria. Deboli correnti occidentali faranno scorrere un po’ di nuvolosità sulla nostra regione nei prossimi giorni, ma senza la minaccia di pioggia. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 16 agosto, bel tempo su tutta la regione a parte la presenza di nubi basse al mattino sui versanti padani e qualche addensamento nelle zone interne durante il pomeriggio senza conseguenze. Passaggio di velature o nubi alte tra pomeriggio e sera da ovest verso est con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Venti deboli o moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale costiero, deboli altrove. Brezze dominanti nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature: in generale aumento, comprese sulla costa tra 22 e 31 gradi, nell’interno tra 14 e 30.

Domani, sabato 17 agosto, nubi medio-alte in transito per gran parte della giornata con il sole che apparirà come dietro un vetro smerigliato. Cielo in via di rasserenamento tra pomeriggio e sera a iniziare da ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Domenica 18 agosto presenza di nubi basse al mattino lungo le coste, in via di attenuazione, generalmente soleggiato il pomeriggio. Ventilazione debole o moderata da sud, temperature stazionarie.