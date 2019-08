Genova. Ecco la situazione meteo in Liguria secondo Limet. Deboli correnti occidentali determineranno lo scorrimento di un po’ di nuvolosità sulla nostra regione nei prossimi giorni, senza la minaccia di pioggia.

Cielo e Fenomeni: Nubi medio-alte transiteranno sulla nostra regione da ovest verso est per gran parte della giornata, Il sole potrebbe apparire spesso come dietro ad un vetro smerigliato restando comunque quasi sempre presente. Qualche nube bassa sulla costa al primo mattino e locali cumuli nelle aree interne nel pomeriggio, senza conseguenze.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In lieve aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime sotto costa

Previsioni valide per: domenica 18 agosto 2019.

Cielo e Fenomeni: Un po’ di nubi basse al mattino sotto costa e sparuti cumuli nelle aree interne nel pomeriggio senza fenomeni, per il resto tempo soleggiato per l’intera giornata.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In lieve aumento.