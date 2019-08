Liguria. A seguito della veloce perturbazione di venerdì si ristabiliscono condizioni di bel tempo sulla nostra regione con caldo non eccessivo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi, sabato 3 agosto, avremo bel tempo su tutta la regione a parte qualche nube nelle aree interne e lungo le coste del levante specie al mattino, senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso. Temperature stazionarie o in contenuto calo le minime, massime in aumento: sulla costa minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 27 e 31 gradi; all’inteno minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 25 e 29 gradi.

Per domani, domenica 4 agosto, si prevede bel tempo su tutta la regione a parte qualche nube bassa al mattino lungo le coste e sporadici rovesci o temporali nel gruppo Trebbia-Aveto, in attenuazione in serata.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pPressoché stazionarie.