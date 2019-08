Una debole circolazione instabile presente tra Baleari e Sardegna influenzerà il tempo anche sulla nostra regione con condizioni di debole instabilità. Durante le ore notturne il cielo sulla Liguria è rimasto in gran parte nuvoloso per la presenza di nubi alte. Delle precipitazioni, per ora di debole intensità stanno iniziando ad interessare il savonese ed il genovese.

Le temperature minime sono leggermente aumentate a causa della copertura nuvolosa. Ecco i valori minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia: Genova centro: +25,4°C; Savona: +25,6°C; Imperia: +24,5°C; La Spezia: +24,9°C.

La mattinata sarà caratterizzata dal cielo nuvoloso un po’ ovunque. Degli addensamenti più consistenti si manifesteranno tra savonese e genovese con possibili rovesci localmente anche a sfondo temporalesco. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite si manifesteranno lungo le coste, mentre nelle zone interne insisterà una certa nuvolosità, più compatta sulle Alpi Liguri e sulla Val di Vara dove potranno verificarsi anche localizzati episodi temporaleschi.

In serata cielo poco nuvoloso ovunque. Le temperature massime saranno in calo nelle zone interne, con punte comunque fino a +31°C lungo le zone di costa dove sarà presente il sole. Ventilazione moderata da nord su genovese e savonese, da nord est su imperiese, debole altrove. Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo.

La giornata di domani sarà più stabile e soleggiata con innocui passaggi nuvolosi pomeridiani specialmente in Appennino. Ma per i dettagli vi rimando alle previsioni del pomeriggio.