Liguria. Una goccia fredda in quota si infiltra nel tessuto anticiclonico, generando condizioni di moderata instabilità sulla nostra regione, specie nel pomeriggio.

La mattinata si apre nuvolosa sul centro e sul levante, mentre sul ponente dominano le schiarite. Guardando verso il mare aperto si notano dei rovesci intensi, anche temporaleschi, in movimento nord-est/sud-ovest, ma che non interesseranno la costa. Deboli piovaschi sono invece in atto sullo spezzino e potrebbero muoversi entro la tarda mattinata verso il Tigullio ed il genovese, mentre rimarrà ancora asciutto a ponente.

Le temperature minime costiere sono comprese tra 22 e 26 gradi, in aumento rispetto ai giorni scorsi, tra 13 e 23 gradi nell’entroterra. I venti soffiano dai quadranti settentrionali, con decisi rinforzi sul settore compreso tra Albenga e Genova, specie allo sbocco delle valli.

Dalla tarda mattinata, e soprattutto nel primo pomeriggio, l’instabilità si accenderà a macchia di leopardo sui rilievi dell’entroterra, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi. Viste le correnti settentrionali in quota (da nord-est), sono probabili sconfinamenti su alcuni tratti costieri, in particolare su Tigullio, genovese orientale e imperiese occidentale, ma non escludibili anche altrove. I venti continueranno a soffiare sostenuti dai quadranti settentrionali allo sbocco delle vallate centro-occidentali, deboli meridionali su imperiese e levante ligure, mentre ruoteranno ovunque da nord in tarda serata, quando si ripristineranno condizioni stabili.