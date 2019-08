Liguria. Alta pressione in rinforzo, ma non mancherà la consueta instabilità pomeridiana nell’interno. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 29 agosto, al mattino transito di velature da ovest verso est seguite da cielo generalmente sereno. Nel corso del pomeriggio possibili rovesci temporaleschi su Appennino orientale e Alpi Liguri, cielo sereno sul settore centrale, velato o poco nuvoloso sugli estremi della regione. In serata esaurimento dei fenomeni nell’entroterra. Venti: generalmente deboli da sud. Mare poco mosso. Temperature comprese sulla costa tra 21 e 32 gradi, nell’interno tra 12 e 30.

Domani, venerdì 30 agosto, nel corso della mattinata aumento delle velature a partire da ovest. Instabilità pomeridiana su Alpi Liguri e Appennino orientale, cieli generalmente velati o poco nuvolosi altrove. Temperature in lieve aumento.

Sabato 31 agosto molto nuvoloso al mattino su buona parte della regione, da metà giornata precipitazioni sparse nell’entroterra, schiarite sulle coste. Temperature in lieve calo.