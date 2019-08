Liguria. L’infiltrazione di aria più fresca in quota determinerà spiccata instabilità soprattutto nella giornata di domani.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi giovedì 22 agosto avremo dal mattino rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri, Bormida occidentale e Appennino orientale, piogge generalmente deboli sul resto dell’entroterra. Possibili locali sgocciolii anche sulla costa tra savonese e genovesato; altrove cieli generalmente nuvolosi ma in un contesto asciutto. Nel corso del pomeriggio rovesci anche temporaleschi su tutto l’entroterra regionale, in particolare su Alpi Liguri e Appennino orientale; asciutto con qualche schiarita sulla costa.

Venti moderati o forti da nord fino a metà pomeriggio come da avviso, poi deboli o localmente moderati. Mari mossi sotto-costa, molto mossi al largo. Temperature in generale calo nell’entroterra, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 19 e 24 gradi, massime tra 27 e 30 gradi; all’interno minime tra 8 e 17 gradi, massime tra 24 e 30 gradi.

Per domani, venerdì 23 agosto, rinforzi da nord al mattino su Capo Mele, Voltrese e Ligure Centrale al largo.

Transito di velature sulla costa, spiccata instabilità nell’entroterra a partire dalle ore centrali della giornata. Venti di tramontana moderata/tesa, venti deboli o moderati nel corso del pomeriggio. Mari fino a molto mossi al largo del ponente; mossi altrove; moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio. Temperature in generale aumento nei valori massimi.